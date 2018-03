‘Prins Willem Frederik’ komt met tank in plaats van sloep

De historische landing van prins Willem Frederik, die zaterdag op het strand van Scheveningen wordt nagespeeld in het kader van de viering van 200 jaar monarchie, is vanwege de hoge golven aangepast.

De landing heeft plaats met een marinevoertuig in plaats van met een sloep. ‘De golven in de branding zijn 2 tot 3 meter hoog’, meldde de marine eerder vandaag.

Tank

‘Voor het publiek verandert er echter weinig. De show staat en alles gaat gewoon door, alleen de manier waarop de prins aankomt, verandert,’ zei een woordvoerder.

Het voertuig waarmee de prins, gespeeld door acteur Huub Stapel, aan land komt, is een tank van de landmacht die speciaal voor de marine is omgebouwd.

In 1813 landde de echte prins, later ingehuldigd als de eerste Koning der Nederlanden uit het huis van Oranje, ook met vertraging, destijds met twee dagen. Hij moest wachten omdat het weer een landing niet mogelijk maakte.