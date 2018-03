Provo-fotograaf Cor Jaring (77) overleden

Fotograaf Cor Jaring is zondagavond op 77-jarige leeftijd overleden. Jaring werd bekend met zijn foto’s van de Amsterdamse haven en de provobeweging.

Jaring was een van de bekendste Nederlandse fotografen tijdens de jaren zestig. Hij werd geboren in het oostelijk havengebied in Amsterdam, en werkte zelf in de haven als walmatroos, dokwerker en veiligheidsinspecteur. Jaring was al langer ziek en kon al enige tijd niet meer werken als fotograaf.

Provo

Jaring leerde zichzelf fotograferen met een klapcamera en legde vanaf de jaren vijftig zijn vrienden en collega’s in de Amsterdamse haven vast. Landelijke bekendheid kreeg hij toen hij de provobeweging, waarvan hij een van de oprichters was, van binnenuit vastlegde in de jaren zestig. Vanaf die tijd hoefde hij niet meer als havenarbeider te werken, maar kon hij leven van de fotografie.

Hij wist tijdens het huwelijk van prinses Beatrix en prins Claus precies waar rookbommen werden gegooid. Op die manier kon hij het protest vanuit de beste hoeken fotograferen. Jaring was ook één van de fotografen die in 1969 John Lennon en Yoko Ono op beeld zetten bij hun ‘Bed-in for peace’ in het Amsterdamse Hiltonhotel.

Jaring droeg de negatieven van zijn foto’s vorige maand over aan het Stadsarchief Amsterdam, waar zijn werk wordt gedigitaliseerd. In de zomer van 2015 organiseert dat archief een tentoonstelling over de provobeweging, waarin Jarings foto’s een centrale plaats krijgen.