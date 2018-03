PvdA-wethouder hield rapporten Stedelijk Museum achter

De voltallige Amsterdamse gemeenteraad, op de PvdA na, vindt dat wethouder Carolien Gehrels (Cultuur, PvdA) verkeerd heeft gehandeld door twee rapporten achter te houden over de verbouwing van het Stedelijk Museum. In die rapporten werd geadviseerd de verbouwing van het museum te staken, omdat de aannemer een te hoge prijs vroeg.

Het Stedelijk Museum werd vanaf 2004 verbouwd. In 2006 adviseerden ingenieursbureau DHV en advocatenkantoor Nauta Dutilh aan wethouder Gehrels de aanbesteding ervan mislukt te verklaren, omdat er slechts één, te hoog bod lag, van aannemer Midreth.

Gehrels was destijds voorzitter van de stuurgroep die de verbouwing begeleidde. Zij was op de hoogte van deze adviezen, maar zij deelde de rapporten niet met haar collega’s van de gemeenteraad en stuurgroep.

Lager bod

Gehrels vindt dat zij correct heeft gehandeld, omdat zij met Midreth in onderhandeling ging, die het bod vervolgens flink verlaagde. Met dat bod stemde de gemeenteraad in. Gehrels vindt dat de Amsterdamse raad toen alle relevante informatie had.

Hans Andersson, destijds lid van de stuurgroep, haalt in Het Parool fel uit naar de handelswijze van de PvdA-wethouder. ‘Natuurlijk had ze dat met ons moeten delen. Achteraf is me duidelijk geworden dat er regie was om vooral geen negatieve stemming te laten ontstaan.’

Vertraging

Andersson, een prominente PvdA’er en inmiddels baas van de VARA, was eerder ook al niet te spreken over Gehrels. Volgens hem hield zij bewust achter dat de verbouwing jarenlange vertraging zou oplopen en weigerde Gehrels de verbouwing uit handen van de gemeente te geven.

Het museum had al in 2009 weer open moeten gaan, maar dat gebeurde uiteindelijk pas in het najaar van 2012. Aannemer Midreth ging begin 2011 failliet en de bouw van het Stedelijk lag daardoor enkele maanden stil. De aannemer had nooit een grote klus als de verbouwing mogen aannemen, oordeelde de curator later.