Schrijver en dichter Gerrit Krol (79) overleden

In zijn woonplaats Groningen is schrijver, dichter en essayist Gerrit Krol op 79-jarige leeftijd overleden. Hij leed al enkele jaren aan de ziekte van Parkinson.

Dat maakte zijn uitgever Querido maandag bekend.

Krol, die op 1 augustus 1934 werd geboren in Groningen, studeerde wiskunde en werkte tijdens zijn studie bij Shell. Hij debuteerde in 1961 met gedichten in literaire tijdschriften. In 1962 volgde zijn eerste roman De rokken van Joy Scheepmaker.

Hij publiceerde onder meer in Elseviers Weekblad en de literaire tijdschriften Barbarber en Tirade.

Poëzie

Zijn eerste poëziebundel Een morgen in maart kwam uit in 1967. Volgens uitgeverij Querido zegt die eerste bundel veel over de aard van Krols poëzie: de dichter heeft wat gezien, en laat merken dat hij gezien heeft, zonder daarbij te getuigen van ‘innerlijke roerselen‘. In zijn laatste roman Duivelskermis (2007) beschreef hij de gevolgen van zijn ziekte.

Krol ontving verschillende prijzen voor zijn werk. Zijn oeuvre werd in 1986 bekroond met de Constantijn Huygensprijs en in 2001 met de P.C. Hooftprijs. In 2005 ontving hij een eredoctoraat aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook werden aan hem de Multatuliprijs en de Busken Huetprijs uitgereikt.