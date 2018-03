Servië zit krap bij kas en laat Songfestival schieten

Voor het eerst in de geschiedenis van het land laat Servië het Eurovisiesongfestival dit jaar aan zich voorbijgaan. Het Balkanland moet op de kleintjes letten en bezuinigt daarom op het in eigen land zeer populaire muziekspektakel.

Net als in Nederland, moet de publieke omroep in Servië meer op de uitgaven gaan letten.

Populair

Omroep RTS laat in een verklaring weten dat om financiële redenen daarom is besloten ‘de continuïteit van de Servische deelname te onderbreken’. Een flinke aderlating voor Servische Songfestival-liefhebbers.

Het festival is zeer populair in de Balkanstaat. Toen Servië in 2007 voor het eerst als onafhankelijk land deelnam, won het gelijk met het liedje Molitvavan Marija Serifovic. Maar dit jaar haalde het land met de groep Moje 3 de finale niet. Mogelijk heeft dat teleurstellende resultaat iets te maken met de beslissing om volgend jaar niet meer deel te nemen.

Duur

Maar deelname aan het festival, dat volgend jaar mei in Kopenhagen zal worden gehouden, is een dure aangelegenheid. Dit ondervond buurland Bosnië eerder ook al.

Wegens geldgebrek ontbraken de Bosniërs dit jaar in het Zweedse Malmö. Nederland deed wel mee. Anouk eindigde met het liedje Birds op de negende plaats.