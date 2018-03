Spectaculaire vondst gedaan in Tussen Kunst & Kitsch

Tijdens de opnamen van televisieprogramma Tussen Kunst & Kitsch is een juwelenexpert op een bijzonder collier gestuit. Het sieraad blijkt een waarde te hebben van liefst 125.000 euro.

De opnamen hadden dinsdag plaats in het Museum Het Valkhof in Nijmegen. Het collier telt naast diamanten, 142 smaragden van uitzonderlijk hoge kwaliteit, constateerde expert Martijn Akkerman.

Het juweel is rond 1925 gemaakt in Nijmegen in de Art Deco-periode. De vader van de eigenaresse kocht het collier voor haar moeder ter ere van hun zestigjarig huwelijk.

Vondsten

Het gebeurt niet vaak dat stukken worden ontdekt van zoveel waarde. Een lijstje van enkele andere grote vondsten van Kunst & Kitsch:

1. Een Congolees houten voorouderfiguur, vol geslagen met spijkers en een spiegel op de buik bleek vorig jaar een waarde te hebben van 150.000 euro. De eigenaar erfde het beeld van een grootvader.

2. In 2011 bleek een schilderij een waarde te hebben van 250.000 euro. Het ging om het schilderij Het Kantwerkstertje gemaakt door de Rotterdamse kunstenaar en dichter Joost van Geel. De eigenaresse kreeg het werk in bezit door een erfenis.

3. Een andere bijzondere vondst werd gedaan in 2010. Toen stuitte experts van het programma op een negentiende eeuws fetisjbeeld uit voormalig Belgisch Kongo. Het beeld werd getaxeerd op 80.000 euro. De eigenaar kocht het kunstwerk 35 jaar geleden in een snuisterijenwinkel in Breda voor 35 gulden.

4. Net als de collier die maandag werd ontdekt, stuitte de makers van het programma in 2009 op een waardevol sieraad: een broche van René Lalique, die 100.000 euro waard is. De broche was bijzonder, omdat deze rechtstreeks uit handen van de Franse edelsmid en glaskunstenaar Lalique komt en nooit eerder publiekelijk was vertoond.

De grootvader van de eigenaar kocht de broche toen hij consul was in Sint-Petersburg rechtstreeks van Lalique.