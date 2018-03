Trijntje Oosterhuis is niet alleen: vijf blunders op sociale media

Zangeres Trijntje Oosterhuis zegde dinsdag toe dat zij voor elke like op haar Facebook en Twitter 1 euro zou storten op giro 555. Resultaat: meer dan 250.000 likes. De zangeres bond snel in, want zoveel had ze nu ook weer niet over voor de Filipijnen.

Een pijnlijke onderschatting van het effect van sociale media, maar zeker niet de eerste op het relatief nieuwe platform.

Elsevier.nl zet vijf blunders van sociale media-gebruikers op een rij.

Voedselpakketten

Het hoofdkantoor van Lidl in België had een lumineus plan voor kerstmis. Per tweet met #luxevooriedereen zou de barmhartige supermarktketen vijf voedselpakketten ter waarde van twintig euro weggeven aan de voedselbank.

Dat liep een beetje uit de hand: na een paar uur had Lidl virtueel al meer dan vierduizend pakketten uitgedeeld. De volgende morgen besloot het bedrijf de actie dan ook in allerijl stop te zetten.

Auto’s

Een medewerker van het Amerikaanse autobedrijf Chrysler ergerde zich al een tijdje groen en geel aan het rijgedrag van inwoners van ‘autostad’ Detroit.

Hij deelde zijn ergernis met volgers, maar vergat dat hij was ingelogd op het Twitteraccount van Chrysler. Niet erg professioneel.

Vliegveld

In de Amerikaanse stad Chicago schoot in december 2005 tijdens een sneeuwstorm een vliegtuig van de landingsbaan. Daarbij kwam één kind om het leven.

Vliegveld London Luton Airport dacht promotioneel garen te kunnen spinnen bij het vliegtuigongeluk door op de Facebook-pagina het volgende, ludiek bedoelde bericht te plaatsen:

Hamburgers

Fastfoodketen McDonalds bedacht dat het wel aardig zou zijn het publiek eens te vragen waarom het toch zo smult van hamburgers en milkshakes.

Zoals te verwachten was, leverde dat niet alleen positieve verhalen op. Op Twitter verschenen gruwelverhalen over vingernagels in de burgers, voedselvergiftiging enzovoort…

Felicitaties

MTV India was de dood van John Lennon in 1980 blijkbaar ontgaan. In oktober vorig jaar feliciteerde MTV de zanger op Facebook met zijn 41ste verjaardag en wenste hem nog vele jaren in goede gezondheid toe.

Gelukkig voor MTV India waren er genoeg fans die wél op de hoogte waren van het ‘nieuws’.