Trijntje Oosterhuis reageert: geen twee ton, maar ik zal gul geven

Zangeres Trijntje Oosterhuis reageert dinsdag op het enorme aantal ‘likes’ dat zij heeft gehad op Facebook. Oosterhuis zou voor elke like 1 euro storten op giro 555, maar de zangeres krabbelt terug.

‘Iedereen zal begrijpen dat ik helaas geen 2 ton kan storten, maar ik zal gul geven. Tenslotte gaat het niet om mij, maar om de slachtoffers van de ramp die hun leven opnieuw moeten opbouwen en de hulpverleners die daarbij helpen. #giro555,’ staat in de reactie

Volgers

Oosterhuis riep haar volgers via verschillende sociale media op om haar Facebook en Instagram te liken. Het jurylid van The Voice of Holland kreeg al snel veel steunbetuigingen. Het bericht werd alleen al op Facebook ruim 200.000 keer geliked.

Lees ook

18,5 miljoen euro voor noodhulp Filipijnen na televisieactie

Er werd nog even gedacht dat het account van Oosterhuis was gehackt. Blijkbaar heeft Oosterhuis de impact van haar oproep onderschat of het was een slimme manier om snel veel nieuwe volgers binnen te slepen.

Naïef

Volgers op Facebook zijn niet te spreken over de actie van Oosterhuis. ‘Je weet toch ondertussen wel wat voor effect Facebook heeft/kan hebben of ben je zo naïef? Wie A zegt moet ook B zeggen,’ schrijft Marc Nelissen.

‘Het was dus gewoon te doen om likes halen #zwak dan geef je gewoon niet, als je niets wil geven,’ aldus Daniël de Wit. Het bericht van Oosterhuis is de afgelopen 20 minuten al honderden keren geliked.