Acteur en regisseur Kees Brusse overleden

Acteur en regisseur Kees Brusse is maandag kort voor middernacht op 88-jarige leeftijd overleden. Hij had al langer een broze gezondheid en was opgenomen in het Rosa Spier Huis in Laren.

Dat heeft de familie van Brusse dinsdag laten weten.

Jong debuut

Kees Brusse, die een van de zonen was van een schrijver en een operazangeres, wist al jong dat hij acteur wilde worden. Hij had al als elfjarige zijn eerste filmrol, in de film Merijntje Gijzens’ Jeugd van Kurt Gerron. Op het toneel debuteerde hij als zestienjarige, in de rol van Pietje Puck in het toneelstuk Boefje van het Gemeentelijk Theaterbedrijf Amsterdam.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef hij toneelspelen. Vanaf 1945 werkte Brusse in het cabaret van Wim Sonneveld. Brusse stond bekend om zijn natuurlijke manier van acteren, met kleine gebaren en een rustige maar indringende mimiek.

Naturel spel

Toen de televisie opkwam, combineerde Brusse toneel met studiowerk. Vanaf de jaren zestig was hij steeds vaker op tv en in films te zien, onder meer met hoofdrollen in ‘Pension Hommeles’ en ‘Mensen zoals jij en ik’. Voor die laatste serie, waarvoor hij onder meer in de huid van een taxichauffeur, een oplichter en een clown kroop, won hij de Televizierring. Ook was hij panellid in het populaire quizprogramma Wie van de drie (AVRO).

Brusse regisseerde daarnaast films en documentaires, onder meer over seksualiteit, over ouderdom en over Wim Sonneveld. Hij was bovendien een van de eerste acteurs die geregeld in reclamespotjes speelde van onder meer Zwitserleven en Shell.

Latere jaren

Brusse werd in 1987 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In 2004 had hij nog een tv-rol, in de serie De Erfenis (RTL4), waar hij de rol speelde van de overleden Andres Heydecoper wiens kinderen zijn erfenis moeten verdelen.

Brusse leefde de afgelopen jaren in Australië, maar kwam in januari van dit jaar terug naar Nederland, waar hij in het Rosa Spier Huis in Laren ging wonen, een verzorgingstehuis voor kunstenaars.