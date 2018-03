Bolsjoj-directeur Filin zal aanvallers ‘nooit vergeven’ voor zuuraanval

Artistiek directeur Sergej Filin van het Bolsjoj-theater in de Russische hoofdstad Moskou zal zijn aanvallers nooit vergeven voor wat ze hem hebben aangedaan. Filin zegt dat geen enkel vonnis hem zijn gezichtsvermogen kan teruggeven.

‘Er is niet alleen een probleem met mijn ogen, er is ook een probleem met mijn hart,’ vertelt Filin, die nagenoeg blind raakte door de aanval, in een vraaggesprek met de Amerikaanse nieuwszender CNN.

Blind

Filin kan belager Dmitritsjenko en zijn twee handlangers niet vergeven omdat er geen vonnis bestaat dat hem zijn gezichtsvermogen kan teruggeven. Hoewel de artistiek directeur elke dag moet leven met de gevolgen van zijn verminking, accepteert hij wel de uitspraak van de rechter.

Filin verschijnt tegenwoordig alleen nog maar in het openbaar met een donkere zonnebril. De topdanser heeft inmiddels tweeëntwintig oogoperaties ondergaan in Duitsland sinds de beruchte aanval in januari dit jaar.

Zwavelzuur

De dag van de aanval kan Filin zich nog goed herinneren: ‘Plotseling voelde ik een afschuwelijke pijn’. De topdanser voelde zijn huid en ogen branden.

Het sneeuwde die dag in Moskou waardoor Filin meerdere malen uitgleed. Hij merkte dat de sneeuw zijn pijn verlichtte en gebruikte het om er zijn gezicht mee te bedekken.

Topdanser Pavel Dmitritsjenko is dinsdag veroordeeld tot zes jaar celstraf voor de zuuraanval. Zijn twee handlangers Joeri Zaroetski en chauffeur Andrej Lipatov kregen vier jaar voor de aanval.