Britse jazzpianist en componist Stan Tracey overleden (video)

De Britse jazzpianist en componist Stan Tracey is op 86-jarige leeftijd overleden. Tracey was één van de grootse jazzmuzikanten van Groot-Brittannië.

Zijn familie heeft zijn dood vrijdag bekendgemaakt.

Huispianist

Tracey begon zijn muzikale loopbaan aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, vlak voordat dienst zou gaan nemen in de Royal Air Force, de Britse luchtmacht.

Een groot deel van de jaren zestig was hij de huispianist van de Londense jazzclub Ronnie Scott’s. Tracey’s bekendste opname is Under Milk Wood (1965). Dat werk wordt gerekend tot de belangrijkste Britse jazzplaten.

Tracy ontving verscheidene onderscheidingen, zoals een BBC Jazz Award voor zijn gehele oeuvre in 2002. Ook trad hij op in het Britse muziekprogramma Later…with Jools Holland. De jazzpianist was onder meer Commandeur van de Orde van het Britse Rijk.

Bekijk hier The Stan Tracey Quartet: