Deze families leggen de lat hoog met een videokerstkaart

Velen nemen nog genoegen met een ouderwetse kerstkaart, maar voor sommige families is dit niet meer voldoende. In de wereld van sociale media is de kerstvideo het ideale alternatief.

Er zijn families die bijzonder veel moeite doen voor hun jaarlijkse kerstboodschap. Elsevier.nl zet vier leukste en origineelste kerstvideo’s op een rij.

Kerstpyjama

De familie Holdemess besloot de kerstkaartenroutine dit jaar links te laten liggen. De familie maakte een ‘videokerstkaart‘ die veel verder ging dan de papieren kerstgroet. In de video dragen alle familieleden dezelfde pyjama en rappen een satirische tekst op de muziek van Will Smiths hit Miami.

In het filmpje blikt de familie terug op de grootste mijlpalen die zij in 2013 hebben behaald. Al snel ging de video viral en werd ruim 12 miljoen keer bekeken.

Slade

De Slade familie begon al drie jaar geleden met het maken van kerstvideo’s. In 2011 verscheen er een onderwaterproductie op Youtube met alle familieleden in de hoofdrol.

In 2012 maakte de familie een kerstvideo met een groot voedselgevecht. Dit jaar lopen de Slades op de muren en het plafond, met behulp van een ronddraaiende kamer die de Slades hebben laten bouwen in de achtertuin. (Video)

Muzikaal

Ook de Bock familie doet dit jaar niet mee aan het jaarlijkse ritueel. In plaats daarvan, haalden Kate, Sarah, Sam en Lee de Noorse truien uit de kast en schreven een ‘kerstvriendelijke’ versie van de hit We Can’t Stop van Miley Cyrus.

In het nummer klinken de piano, a-capellazang en een tamboerijn. (Video)

Traditie

Hoe lang van tevoren zou de Foster familie begonnen zijn met het maken van deze kerstvideo? Wellicht hebben zij al wat oefening gehad. Vijf jaar geleden begon de familie met deze jaarlijkse traditie. De Fosters knutselen een decor en toveren het huis om in een winters toneel. (Video)