Dichter en zanger Martijn Teerlinck (26) overleden

Dichter en artiest Martijn Teerlinck, ook bekend als The Child of Lov, is overleden. Hij overleed aan complicaties tijdens een operatie aan zijn aorta. Teerlinck is 26 jaar oud geworden.

‘Dit was een jonge kerel, die zijn hele leven leefde in de schaduw van de dood. Vanaf het moment dat ik hem twee jaar geleden leerde kennen, wist ik dat hij elk moment dood kon gaan,’ zegt collega-dichter Erik Jan Harmsen tegen 3voor12.

Mysterieus

Teerlinck debuteerde dit jaar als r&b/soul-zanger. Dit weekend zou hij zijn langverwachte livedebuut maken in Den Haag. Als dichter was de jonge Teerlinck vooral bekend na het winnen Poetry Slam 2010, een poëziewedstrijd.

Als muzikant had The Child of Lov een mysterieus imago. Hij stelde zichzelf ook voor als Cole Williams, een Engelse naam terwijl hij opgroeide in Alkmaar. Vanwege zijn slechte gezondheid moest hij vaak optredens afzeggen.

Voor zijn debuutalbum, dat in mei verscheen, kreeg hij de NME Award voor beste nieuwkomer. Hij zou een optreden geven op het festival Glastonbury in Engeland, maar moest dat uiteindelijk afzeggen vanwege stemproblemen.