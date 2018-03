Dichter overleden die Prins Clausprijs 2013 zou krijgen

De Egyptische dichter Ahmed Fouad Negm is dinsdagochtend op 84-jarige leeftijd overleden. Hij zou volgende week in Amsterdam de Prins Clausprijs krijgen.

Ahmed Fouad Negm was een van de bekendste dichters in de Arabische wereld. Negm, die weinig opleiding heeft genoten, maakte vaak politiek beladen gedichten.

Gevangenschap

Hij dichtte in de Arabische spreektaal zoals die in Egypte wordt gebruikt, wat hem in zijn land tot volksheld maakte. Hij zei waar het op stond en liet zich niet de mond snoeren door machthebbers, schreef het Prins Claus Fonds bij de bekendmaking van de prijs van 2013.

Hij trad in de jaren zeventig en tachtig op met de legendarische blinde muzikant Sheikh Imam. Openbare optredens waren verboden, maar ze trokken samen een groot publiek, wat niet zonder gevaar was.

Hij werd onder de presidenten Nasser en Sadat gevangengezet vanwege zijn controversiële uitingen. Tijdens de zogenoemde Arabische Lente in 2011 werden zijn gedichten over corruptie en onderdrukking door veel Egyptenaren ter inspiratie gebruikt.

Prijs

Hij kreeg de Prins Claus Prijs voor zijn gedichten, die volgens het fonds al meer dan drie generaties de Arabisch-sprekende wereld inspireren ‘door middel van hilarische karikaturen, dubbelzinnigheden, verhaspelde slogans, parodieën en bijtende ironie’.

Negm’s familie heeft het Prins Claus Fonds dinsdagochtend op de hoogte gesteld van zijn overlijden. Op 11 december wordt de prijs postuum uitgereikt. Het Prins Claus Fonds geeft een dichtbundel uit met tien van zijn gedichten, die nooit eerder in het Engels zijn vertaald.