Duizenden fans herdenken Fast and the Furious-acteur Paul Walker

Duizenden fans van Paul Walker hebben de acteur zondag herdacht op de plek in Californië waar hij en zijn vriend Roger Rodas een week geleden om het leven kwamen.

Dat meldt de Los Angeles Times zondag.

Sportwagens

Het eerbetoon zou aanvankelijk om 12.00 uur ’s middags beginnen in het plaatsje Valencia, maar vele rouwenden arriveerden vroeger om bloemen, briefjes en kaarsjes achter te laten op de plek van het tragische ongeluk.

Bekijk de beelden van de crash: Bewakingsvideo crash Paul Walker opgedoken

Honderden fans kwamen opdagen in snelle sportwagens, een passie van de 40-jarige Fast and the Furious-ster. Ook was er een groot doek opgehangen met foto’s van Walker en Rodas, waarop fans een persoonlijk bericht konden achterlaten.

Bomenrij

De Amerikaanse acteur Paul Walker (40) kwam 30 november om het leven bij een auto-ongeluk. De acteur kwam samen met een vriend een benefietavond in Los Angeles. Bij Santa Clarita verloor zijn vriend de macht over het stuur van een rode Porsche Carrera GT en ramde een bomenrij.

Walker werd bij het grote publiek bekend door zijn rol als agent Brian O’Conner die in de films Fast and the Furious aan de zijde van ex-crimineel Dominic Toretto (Vin Diesel) gezamenlijk tegen zware criminelen ten strijde trekt.

Snelle voertuigen en achtervolgingen vormen het hoofdingrediënt in de reeks waarvan op dit moment het zevende deel wordt opgenomen.