Elsevier: directeur Rijksmuseum Wim Pijbes Nederlander van het Jaar

De redactie van Elsevier heeft dit jaar Wim Pijbes aangewezen als Nederlander van het Jaar. De 52-jarige directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam heeft op inspirerende wijze een weg uit de crisis gewezen.

‘Pijbes hield in 2013 voortdurend alle ogen op zich gericht,’ zegt Elsevier-hoofdredacteur Arendo Joustra.

Twee miljoen

‘Eerst in de aanloop naar de heropening, waarin hij in de finale fase de restauratie en herinrichting grotendeels naar zijn hand wist te zetten. Daarna de grootse opening zelf, met juichende recensies in de nationale en vooral internationale pers. En vervolgens de beloning door het publiek.’

Sinds de heropening heeft Pijbes’ museum al meer dan twee miljoen bezoekers mogen ontvangen. Kostte dat voorheen twee jaar, nu realiseerde het museum dit binnen acht maanden.

Ondernemerszin

Veel van dit alles is Pijbes’ eigen verdienste. Joustra: ‘Hij komt uit een middenstandsgezin waar altijd rekening werd gehouden met de klant en waarin ondernemerszin nodig was om te kunnen overleven. Beide aspecten draagt hij als directeur met zich, naast een scherp oog voor details, een eigenschap die ook Joop van de Ende – Nederlander van het Jaar in 2007 – kenmerkt.’

In de ogen van de redactie van Elsevier heeft dit succesverhaal een sterke impuls gegeven aan de hoofdstedelijke economie, waarvan niet alleen hotels, restaurants en winkels profiteren, maar ook andere musea en Schiphol.

Joustra: ‘In een somber economisch jaar is het vernieuwde Rijksmuseum een geweldige opsteker. Niet alleen voor Amsterdam, maar ook voor exportnatie Nederland, dat met Pijbes nu eens positief in het nieuws kwam in de buitenlandse media. Als er een weg is uit de crisis, heeft Pijbes die gewezen. Niet zeuren, maar aanpakken. Je concentreren op je doel en oog houden voor je klanten – ook, of vooral – als die uit het buitenland komen.’