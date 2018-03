Elsevier-hoofdredacteur Arendo Joustra wint oeuvreprijs

Hoofdredacteur Arendo Joustra van weekblad Elsevier heeft donderdag de Mercur d’Or/LOF-Prijs voor zijn journalistieke prestaties gewonnen. De jury maakt een ‘diepe buiging’ voor zijn creatieve en commerciële talenten.

De juryleden zeiden verder dat zij unaniem van oordeel waren dat ‘Mister Elsevier’ deze oeuvreprijs juist nu toekomt. In het juryrapport worden de veelgeciteerde H.J. Schoolezing, de aanwezigheid van Elsevier online en in Speciale Edities en de uitgave van maandblad Juist genoemd als voorbeelden van Joustra’s modern hoofdredacteurschap.

Succesvol

Plaatsvervangend hoofdredacteur van Elsevier René van Rijckevorsel, die al twaalf jaar met Joustra heeft samengewerkt, noemt de prijs meer dan terecht.

‘Ik ken geen journalist of hoofdredacteur die zo gedreven met zijn vak bezig is en tegelijkertijd altijd charmant en aardig weet te blijven. Zonder Arendo was Elsevier nooit zo succesvol geweest.’

Arendo Joustra (1957) is sinds 1 januari 2000 hoofdredacteur van Elsevier. Voor hij in 1996 als adjunct toetrad tot de hoofdredactie, was hij voor Elsevier onder meer correspondent Europese Unie in Brussel en politiek redacteur in Den Haag.

Handboek Hoofdredacteur

Jaloezie

In het Scheepvaartmuseum in Amsterdam had donderdagavond het jaarlijkse TijdschriftenGala plaats. Het blad LINDA. is uitgeroepen tot Tijdschrift van het Jaar 2013. ‘Naar geen enkele andere glossy kijkt de concurrentie met zo veel interesse en soms jaloezie mee.’

De Mercur voor Hoofdredacteur van het Jaar was dit keer voor Robert van den Ham van AutoWeek: ‘Automatische piloot? Nooit van gehoord,’ oordeelde de jury. ‘Zijn tomeloze drive is een dagelijkse injectiemotor voor de redactie van AutoWeek, die Robert van den Ham met passie en plezier aanstuurt.’

Mercurs

De Mercurs zijn jaarlijkse tijdschriftenprijzen. Het Lucas-Ooms Fonds (LOF-fonds), dat de prijzen uitdeelt, wil ermee tijdschriftjournalistiek stimuleren. Aan de Mercur d’Or/LOF-Prijs voor Publiekstijdschriften is een geldprijs van 10.000 euro gekoppeld, die de winnaar aan een ‘goed doel’ kan geven dat het tijdschriftenvak ondersteunt.

Donald Duck, de winnaar van 2012, gaf het prijzengeld aan een project over strips voor basisscholen.