Elseviers overzicht van 2013: de mooiste beelden

2013 zal door velen worden herinnerd als het jaar waarin koningin Beatrix afscheid nam van de troon en plaatsmaakte voor haar zoon Willem-Alexander. Maar er waren ook droevige momenten. We hoorden van de dood van prins Friso, Margaret Thatcher en Nelson Mandela. Elsevier zet de mooiste beelden van dit jaar op een rij.

Januari: De Amerikaanse president Barack Obama gaat op voor zijn tweede termijn – bron: EPA

Maart: In afwachting van de dienst rond het aantreden van paus Franciscus – bron: EPA

April: De inhuldiging van koning Willem-Alexander, met aan zijn zijde koningin Máxima – bron: ANP

Mei: Zangeres Anouk behaalt met haar liedje Birds de negende plaats in de finale van het Eurovisie Songfestival – bron: EPA

Mei: De lichamen van de vermoorde broertjes Ruben en Julian worden na een lange zoektocht gevonden – bron: ANP

Mei: Ajax wordt landskampioen

Juli: Het Egyptische leger zet president Mohammed Morsi van de Moslimbroederschap af, wekenlange onrust is het gevolg – bron: EPA

Juli: Een dode wolf aan de kant van de weg leidt tot een discussie: is de wolf nu wel of niet terug in Nederland? – bron: ANP

Augustus: Prins Friso overlijdt na anderhalf jaar in coma te hebben gelegen – bron: ANP

September: De islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun moet de deuren sluiten – bron: ANP

September: De eerste troonrede van koning Willem-Alexander – bron: ANP

Oktober: De coalitiepartijen en oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP presenteren hun akkoord – bron: ANP

November: De Filipijnen worden getroffen door de verwoestende orkaan Haiyan – bron: EPA

December: Oud-president van Zuid-Afrika Nelson Mandela overlijdt en wordt begraven in zijn geboortestreek – bron: EPA