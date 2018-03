Fast and the Furious-acteur Paul Walker (40) overleden

De Amerikaanse acteur Paul Walker (40) is nabij Los Angeles omgekomen bij een auto-ongeluk. De acteur, bekend van de films The Fast and the Furious, kwam terug van een benefietshow voor de Filipijnen.

Dat heeft zijn filmstudio New Regency bekendgemaakt.

Explosie

Walker kwam als bijrijder samen met een vriend van een benefietavond in Los Angeles. Bij Santa Clarita verloor zijn vriend de macht over het stuur van een rode Porsche Carrera GT en ramde een bomenrij.

De bolide zou vervolgens zijn geëxplodeerd waardoor het tweetal geen kans had op overleven. Een filmpje op de site TMZ laat zien dat de vlammen uit het voertuig komen enkele seconden na het ongeluk. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk, maar de politie zegt er van uit te gaan dat een hoge snelheid er mogelijk voor heeft gezorgd dat de bestuurder de controle kwijtraakte.

Fast and the Furious

De 40-jarige Walker werd bij het grote publiek bekend door zijn rol als agent Brian O’Conner die in de films Fast and the Furious aan de zijde van ex-crimineel Dominic Toretto (Vin Diesel) gezamenlijk tegen zware criminelen ten strijde trekt.

Snelle voertuigen en achtervolgingen vormen het hoofdingrediënt in de reeks waarvan op dit moment het zevende deel wordt opgenomen.