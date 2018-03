Felicitaties en bijval voor Nederlander van het Jaar Wim Pijbes

Het aanwijzen van Rijksmuseum-directeur Wim Pijbes als Nederlander van het Jaar door weekblad Elsevier wordt in de media, bij het bedrijfsleven en ook in de museumsector goed ontvangen.

Zo feliciteerde het Van Gogh Museum in Amsterdam Pijbes met de benoeming woensdag. Ook het Kröller-Müllermuseum richtte zich met een gelukwens tot het Rijksmuseum en zijn directeur.

Steun

Het nieuws van de benoeming van Elseviers Nederlander van het Jaar is ook opgepikt door Olandiamo!, een cultureel project van de Nederlandse ambassade in Italië.

Bij diverse Nederlandse media klinkt ook steun door voor Pijbes als Nederlander van het Jaar. De hoofdredacteur van NRC Handelsblad Peter Vandermeersch twitterde gisteren dat hij de benoeming een ‘goede keuze’ vindt. Ook het bedrijfsleven reageert. Elektronicaconcern Philips verzond een Twitterbericht:

Eer

De woordvoerder van mediamagnaat Joop van den Ende, die zijn medewerking verleende aan het artikel over Wim Pijbes deze week in weekblad Elsevier, spreekt ook van een goede keuze.

In de avond schoof Pijbes zelf aan in televisieprogramma De Wereld Draait Door. Aan presentator Matthijs van Nieuwkerk vertelde hij het ‘een ongelofelijke eer‘ te vinden. Het Rijksmuseum is dan ook erg tevreden met de benoeming. Tegenover Elsevier.nl geeft het museum donderdag aan ‘nog altijd feest te vieren’.

Stempel

De Nederlander van het Jaar wordt sinds 2004 elk jaar door de redactie van weekblad Elsevier gekozen. Het gaat om een persoon die als geen ander zijn of haar stempel op het jaar heeft gedrukt. Elsevier-hoofdredacteur Arendo Joustra zei dat Pijbes de titel krijgt omdat hij dit jaar voortdurend alle ogen op zich gericht hield.

Het Rijksmuseum is sinds de heropening al twee miljoen keer bezocht. Dat kostte voorheen twee jaar, nu realiseerde het museum dit in acht maanden.