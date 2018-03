Julia van der Toorn wint The Voice of Holland

De 18-jarige Julia van der Toorn heeft vrijdagavond de talentenjacht The Voice of Holland. Zij nam het in de finale op tegen Mitchell Brunings (40), Jill Helena (26) en Gerrie Dantuma (29).

De winnaar van het vierde seizoen van de populaire talentenjacht op RTL4 gaat naar huis met een platencontract en een auto.

Nek-aan-nek

De eindstrijd was een ware nek-aan-nekrace. Als eerste ging Jill, die onder Ali B viel, er vrijdagavond uit, gevolgd door Gerrie uit het team van Marco Borsato. Aan het eind bleven Julia, die ook bij Borsato zat, en Mitchell van coach Ilse DeLange over.

De vierde coach Trijntje Oosterhuis zag haar laatste talenten vorige week al sneuvelen in de halve finale. De finalisten zongen in de eindstrijd drie nummers; hun eigen single, een nummer uit de vorige shows en een duet met vier Nederlandse artiesten. Zo trad Jill op met Waylon, Mitchell met Mr Probz, Julia met Niels Geusebroek en Gerrie met Sharon Doorson.

Voorspelbare winnaar

Aan het begin van de show voorspelde Trijntje Oosterhuis al dat Julia ging winnen. ‘Zoiets kennen we niet in Nederland’, zei ze. ‘Julia springt er met kop en schouders bovenuit.’ Marco Borsato prees de winnares om haar eigenheid en muzikaliteit. Julia werd na haar auditie al genoemd als de nieuwe The Voice of Holland.

Tijdens de show in de Hilversumse Studio 22 traden verder Miss Montreal en de Britse zanger John Newman op en zongen Marco Borsato en Trijntje Oosterhuis een duet.

Vorig seizoen won Leona Philippo. De winnaar van de allereerste TVOH was Ben Saunders, het tweede seizoen ging Iris Kroes er met de eer vandoor. De talentenjacht kluisterde ook dit keer iedere vrijdagavond een paar miljoen kijkers aan de buis. (ANP)