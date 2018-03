Meer kijkers voor Kersttoespraak koning Willem-Alexander

De Kersttoespraak van koning Willem-Alexander op Eerste Kerstdag trok veel kijkers. Ongeveer 2,3 miljoen Nederlanders stemden af op Nederland 1 om de eerste Kersttoespraak van de Koning te zien.

Dat blijkt donderdag uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek (SKO), die donderdag zijn gepubliceerd.

Beatrix

Naar de eerste uitzending om 13.00 uur keken bijna 1,7 miljoen Nederlanders, de herhaling aan het eind van de middag werd door 600.000 kijkers bekeken.

De Kerstboodschap van Willem-Alexander werd beter bekeken dan die van toenmalig koningin Beatrix. Vorig jaar stemden 1,1 miljoen kijkers af op de Kersttoespraak. Ook in 2011 en 2010 keken er ruim een miljoen mensen naar Beatrix.

Werk

In zijn Kersttoespraak stond de Koning stil bij de economische tegenspoed in Nederland. Hij begrijpt de zorgen van mensen die werk en inkomen zijn kwijtgeraakt. ‘Wie geen baan kan vinden of niet meer kan werken, raakt meer kwijt dan alleen financiële zekerheid. Ons werk maakt ook deel uit van wie we zijn.’

Ook zei koning Willem-Alexander dat het leed dat velen in de wereld treft ‘huiveringwekkend’ is. Hij doelde daarmee op conflicten, maar ook op natuurrampen.