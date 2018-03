Minister Hennis ontvangt eerste exemplaar van boek Te Wapen!

Minister Jeanine Hennis (VVD) van Defensie heeft het eerste exemplaar van het boek Te Wapen! van Elsevier-journalist Eric Vrijsen in ontvangst genomen.

‘Er wordt veel geschreven over Defensie in de media, maar niet alles is even goed uitgezocht of beargumenteerd. Ik vind het belangrijk dat beweringen gedaan worden op basis van feiten. Helaas is dit niet altijd het geval. En daar valt moeilijk tegen op te boksen. Vandaar dat ik graag een boek in ontvangst neem van een auteur die bekend staat om zijn kritische en goed gefundeerde mening of blik ,’ zei de minister bij die gelegenheid.

Talloze reportages

De ondertitel van het boek luidt: ‘In het kielzog van een krimpende krijgsmacht’. Vrijsen maakte de afgelopen tien jaar voor Elsevier talloze reportages over Nederlandse militaire eenheden in Afghanistan, Irak en andere oorlogsgebieden.

Het boek bevat reportages over F-16 piloten, over het leven in onderzeeboot Bruinvis in de Perzische Golf, fregat De Ruyter voor de kust van Somalië en de wintertraining van de mariniers in het Noorden van Noorwegen. Daarnaast bevat het boek reconstructies van de Slag om Chora (Afghanistan) in 2007 en andere zware gevechten.

Bestellen

Te wapen! telt 214 pagina’s en kost 14,95 euro. Het boek kan online worden besteld of (tijdens kantooruren) via telefoonnummer 0314-358.358.

JSF

Minister Hennis prees Vrijsen om zijn scherpe pen. ‘Maar toen het ging om de aanschaf van de F35, dacht ik ook wel eens: “Kan hij niet eens even ophouden,’ zei de minister, die zich eerder dit jaar in de Tweede Kamer moest verantwoorden nadat Elsevier passages onthulde uit een conceptversie van Hennis’ ‘Toekomstvisie’ op de Krijgsmacht.

Daarin stond dat Nederland 35 JSF-straaljagers zou aanschaffen. Regeringspartij PvdA gaf zijn verzet hiertegen pas dit najaar op.

Over mensen

In een toelichting op zijn boek zei Vrijsen dat hij in zijn reportages voortdurend zocht naar de mens achter de militair. Hij gaf het voorbeeld van sergeant Harrie in de kantine van de luchtmachtbasis Kandahar.

‘Iedereen noemde hem Kandaharrie. De man zette de hele dag grote kannen koffie voor de jongens en meiden. Telkens knipte hij zorgvuldig de Douwe Egbertspunten uit de verpakking van de pondspakjes. De oorlog is hard, maar wij blijven klaarblijkelijk vredelievende Nederlanders. Ik vond dat prachtig.’