Oscar-winnares Joan Fontaine op 96-jarige leeftijd overleden

De Brits-Amerikaanse actrice Joan Fontaine is overleden in haar woonplaats Carmel, in de Amerikaanse staat Californië. Fontaine is 96 jaar oud geworden.

Joan Fontaine kreeg bekendheid met de film Rebecca, waar ze in 1940 haar debuut maakte. Voor haar rol in de film Suspicion, beide films zijn geregisseerd door Alfred Hitchcock, kreeg ze in 1942 een Oscar voor beste actrice.

Achternaam

Voor haal rol in de film Rebecca werd Fontaine ook genomineerd voor een Oscar, net als de film The Constant Nymph uit 1943. Fontaine is niet de echte achternaam van de actrice.

Ze veranderde haar achternaam omdat haar oudere zus, Olivia de Havilland, ook actrice was. Zij won twee keer een Oscar. In 1942 waren Fontaine en De Havilland allebei genomineerd voor de felbegeerde filmprijs.

De relatie tussen de twee verliep moeizaam vanwege hun voortdurende concurrentiestrijd. Toen Fontaine in 1942 haar zus versloeg, wees ze de felicitaties van De Havilland publiekelijk af. Ze zijn nog steeds de enige zussen die allebei een Oscar hebben gewonnen.

Bekijk de trailer van de film Suspicion uit 1941