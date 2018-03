Paus Franciscus roept op tot vrede in Urbi et Orbi

Vanaf het balkon van de Sint-Pieter-basiliek in Vaticaanstad heeft Paus Franciscus zijn eerste openbare kersttoespraak gehouden. In zijn derde Urbi et Orbi vroeg Franciscus aandacht voor de mishandeling van kinderen, de menswaardigheid van immigranten en riep hij op tot vrede in onder meer Syrië.

Paus Franciscus gebruikte zijn eerste toespraak om aandacht te vragen voor het geweld tegen kinderen. Hij riep op om een einde te maken aan de praktijk van kinderen die als soldaat worden gebruikt.

Syrië

Ook stond de paus even stil bij Syrië. ‘Laten we de heer vragen het geliefde Syrië te bevrijden van het geweld.’ De paus zei te hopen dat de partijen tot een oplossing komen.

Het geeft Franciscus hoop dat leiders van verschillende gelovigen meebidden.’ Heer, geef Syrië de verlangde vrede,’ sprak hij.

Lampedusa

De paus vroeg aandacht voor de christenen die vanwege onderdrukking het Kerstfeest niet kunnen vieren. Ook kwam de Argentijn andermaal met een noodkreet voor de vele immigranten in de wereld. ‘Geef migranten een menswaardig bestaan,’ zei hij. De kerkvader zei dat drama’s zoals op Lampedusa absoluut moeten worden voorkomen.

Paus Bergoglio sloot zijn Urbi et Orbi af met een kerstgroet in het Italiaans. In tegenstelling tot zijn twee voorgangers onthield hij zich van een kerstgroet in andere talen.