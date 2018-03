Paus vraagt tijdens Oudjaar om meer naastenliefde

Paus Franciscus heeft dinsdag opgeroepen tot meer menselijkheid en naastenliefde. In de Sint-Pieters-basiliek in Vaticaanstad zei hij dat iedereen ‘zorgzaam en gul’ moet zijn tegenover mensen met problemen.

De paus noemde de Italiaanse hoofdstad Rome in het bijzonder. ‘Rome in het nieuwe jaar zal beter zijn als er geen mensen meer zijn die de andere kant op kijken en zich niet bemoeien met menselijke problemen. Problemen van mannen en vrouwen, die of we dat willen of niet, onze broeders zijn,’ sprak Paus Franciscus de katholieken toe op de laatste dag van 2013.

Migranten

Hij zei dat de Italiaanse hoofdstad Rome een stad is vol toeristen, maar tegelijkertijd ook vol vluchtelingen. Een stad vol werkenden, maar ook vol werklozen en onderbetaalden. ‘Iedereen heeft het recht te worden behandeld met dezelfde billijkheid en acceptatie.’

‘We moeten ons moedig afvragen: hoe hebben we de tijd gebruikt die God ons heeft gegeven? Hebben we hem vooral voor onszelf gebruikt, of zijn we erin geslaagd de tijd ook voor anderen in te zetten?’ zei de paus. In zijn Kersttoespraak had de paus ook al aandacht gevraagd voor vluchtelingen.

Bestgeklede man van 2013

De Argentijn zelf werd deze Oudjaarsdag overigens door het Amerikaanse blad Esquire uitgeroepen tot de bestgeklede man van 2013. ‘De weelderige juwelen en de met bont gevoerde capes van weleer hebben plaatsgemaakt voor een nederiger kleding en deze onderbreking van esthetische traditie zegt veel over de man en wat hij hoopt te bereiken bij het verrichten van zijn aardse taken,’ aldus het mannenblad.