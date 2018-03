Pijbes: benoeming Nederlander van het Jaar ongelofelijke eer

Wim Pijbes vindt het een eer dat de redactie van weekblad Elsevier hem heeft benoemd tot Nederlander van het jaar. ‘Dat een directeur van een museum Nederlander van het jaar wordt, vind ik op zich een ongelofelijke eer.’

Dat zei Pijbes woensdag in VARA-programma De Wereld Draait Door. Het Rijksmuseum werd in april heropend.

Openingsroes

Volgens Pijbes is het nog steeds ‘elke dag feest’ in het museum. ‘De officiële opening is achter de rug, maar wij zitten in de wittebroodsweken die kennelijk 52 weken gaan duren.’

Hij kan dan ook nog geen hoogtepunt benoemen: ‘We zitten nog helemaal in de openingsroes.’ Pijbes zegt dat hij kort na zijn aanstelling keek naar een ‘verlaten bouwplaats’. De directeur van het Rijksmuseum benadrukt dat het geen ‘oneman-show’ was.

Stempel

De Nederlander van het Jaar wordt sinds 2004 elk jaar door de redactie van weekblad Elsevier gekozen. Het gaat om een persoon die als geen ander zijn of haar stempel op het jaar heeft gedrukt.

Elsevier-hoofdredacteur Arendo Joustra zegt dat Pijbes de titel krijgt omdat hij dit jaar voortdurend alle ogen op zich gericht hield. Het Rijksmuseum is sinds de heropening al twee miljoen keer bezocht. Dat kostte voorheen twee jaar, nu realiseerde het museum dit in acht maanden.