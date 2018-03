‘Politie onderzoekt of Paul Walker deelnam aan straatrace’

De politie in Los Angeles is nog bezig met het onderzoek naar de fatale crash waarbij acteur Paul Walker (40) om het leven is gekomen. Snelheid speelde mogelijk een rol bij het ongeluk.

De politie probeert vast te stellen hoe hard Roger Rodas, de vriend van Walker die ook om het leven kwam bij het ongeluk, precies reed.

Straatrace

Volgens de Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ onderzoekt de politie of de twee vrienden meededen aan een straatrace. Ingewijden zeggen tegen de website dat de weg waar het ongeluk plaatshad populair is onder straatracers.

Agenten zouden op zoek zijn naar een video van een getuige die kan aantonen dat een andere auto was betrokken bij de race.

Fans herdenken Paul Walker

Vele honderden fans hebben zondag in Rotterdam met hun auto een eerbetoon gebracht aan de zaterdag verongelukte Amerikaanse acteur Paul Walker. Tijdens een herdenking bij de Kuip hielden ze eerst een minuut stilte en vervolgens maakten ze een minuut lawaai met hun motoren.

Vloeistoffen

Verder onderzoekt de politie of de rode Porsche Carrera GT technische problemen had. Monteurs van de garage Always Evolving, waarvan Walker en Rodas mede-eigenaar waren, hebben op het wegdek gelekte vloeistoffen gezien. Er zouden problemen zijn met het stuur van de wagen.

De monteurs wijzen op het feit dat de voorkant van de auto zo snel is uitgebrand, terwijl de motor aan de achterkant van de Porsche zit. Het zou logischer zijn als dat gedeelte sneller zou uitbranden.

Rodas staat bekend als een ‘uitstekende chauffeur van wereldklasse’. Volgens ingewijden is het dan ook onwaarschijnlijk dat hij zomaar de macht over het stuur verloor, ook al reed hij misschien te hard.