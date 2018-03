Rijksmuseum verwelkomt tweemiljoenste bezoeker

Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft sinds de heropening op 13 april al meer dan 2 miljoen bezoekers mogen ontvangen. Directeur Wim Pijbes heette de tweemiljoenste bezoeker, een Israëlische toerist, persoonlijk welkom.

Dagelijks bezoeken tussen de 7.000 en de 10.000 mensen het museum. In augustus ging het museum al over de miljoen bezoekers en enkele maanden later werd dit aantal dus verdubbeld.

Dat is ver boven alle verwachtingen. Het museum rekende zelf op ongeveer 1,5 miljoen bezoekers in een heel jaar.

Meer Nederlanders

In tegenstelling tot veel andere attracties in de hoofdstad is het aantal Nederlandse bezoekers in het Rijksmuseum groter dan het aantal toeristen. Directeur Pijbes noemt dat ‘verheugend’.

De grote animo is goed te begrijpen. Nederland heeft namelijk wel even moeten wachten op het nieuwe Rijksmuseum. De verbouwing duurde meer dan tien jaar.

Verbouwing

Over de verbouwing van het museum werd een prijswinnende documentaire gemaakt. In een memorabele uitspraak verzuchtte directeur Wim Pijbes dat hij zich meer bezighield met de veel besproken fietstunnel, die door de passage onder het museum loopt, dan met de verbouwing zelf: ‘Ik ben meer bezig met fietsers dan met Rembrandt.’

Afgelopen voorjaar gingen de tachtig zalen dan eindelijk open. Kunstliefhebbers kunnen genieten van meer dan 8.000 werken, waaronder De Nachtwacht van Rembrandt en de Mondriaanjurk van Yves Saint Laurent.