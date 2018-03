Sanoma weigert bod John de Mol op SBS

Sanoma is niet van plan om het meerderheidsbelang in SBS aan John de Mol te verkopen. Het Finse bedrijf heeft een bod van 373 miljoen euro afgeslagen.

Dat heeft Sanoma laten weten aan nu.nl.

Uitkopen

De Mol en Sanoma kochten de zenders SBS 6, Net 5 en Veronica in 2011 voor 1 miljard euro, maar een groot succes werd het vooralsnog niet. De Mol zou Sanoma nu willen uitkopen zodat hij meer zijn eigen gang zou kunnen gaan.

Daarom was de televisieproducent bereid om 25 keer de verwachte brutowinst van 21 miljoen euro over 2013 te betalen om Sanoma uit te kopen.

Succes

Uit het bod blijkt een waardering van het bedrijf op 520 miljoen euro. Dat is iets meer dan de helft van het oorspronkelijke aankoopbedrag.

Maar Sanoma blijft in SBS geloven en wil het niet kwijt. ‘Sanoma is meer dan ooit vastberaden om van SBS een succes te maken,’ zegt een woordvoerder op de nieuwssite die eigendom is van het Finse bedrijf.