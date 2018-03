‘Selfie’ woord van het jaar: tips voor een goed zelfportret

Het woord selfie is door het publiek gekozen als woord van het jaar 2013. Nederlanders konden hun stem uitbrengen op tien woorden, maar selfie kreeg met 32 procent de meeste stemmen.

Dat heeft woordenboekenuitgever Van Dale dinsdag bekendgemaakt. Andere woorden die kans maakten op de titel woord van het jaar waren: koningslied, kopschopper, kweekburger, sletvrees, socialbesitas, voedselsjoemel, boekface, comakijken en knikkelbolziekte.

Veelbesproken selfie

Er is veel gezegd over de herdenkingsdienst voor Nelson Mandela in het Soccer City-stadion, maar het ging dinsdag vooral over de ‘selfie’ van de Amerikaanse president Barack Obama, de Britse premier David Cameron en zijn Deense collega Helle Thorning-Schmidt …lees verder

Spontaan

Een selfie is een gefotografeerd zelfportret, meestal gemaakt met een smartphone, een digitale camera of een webcam. Het woord werd eerder ook al in Engeland gekozen tot woord van het jaar.

Hoewel het moet lijken alsof een selfie een spontane actie is, bedenken de makers van tevoren goed hoe zij er het best op staan. Elsevier.nl geeft tips voor een goede selfie.

1. Afstand

Op een foto van heel dichtbij zien weinig mensen er goed uit. Houd er dus rekening mee dat u uw camera niet te dichtbij houdt.

2. Achtergrond

Een selfie draait misschien vooral om uzelf, maar een goede achtergrond is ook belangrijk. Kijk dus naar uw omgeving en let goed op wat er achter u gebeurt. Staat er bijvoorbeeld een boom op de achtergrond? Let dan op dat deze niet precies achter uw hoofd zit, zodat het lijkt alsof de boom uit uw hoofd groeit.

3. Stand van uw hoofd

Een veelgemaakte fout onder makers van selfie is het te laag houden van de camera. Hierdoor staat niet uw hoofd centraal, maar vooral uw neusgaten. Niemand kijkt graag in de neusgaten van een ander, dus houd uw camera liever wat hoger.

4. Duckface

Iedereen probeert er zo aantrekkelijk mogelijk uit te zien op zijn selfie en dat heeft geleid tot de duckface, vooral populair onder vrouwen. Door de lippen iets te tuiten, komen jukbeenderen mooi naar voren, dus het is een verleidelijke manier van kijken.

Toch is het af te raden om de duckface te gebruiken. Deze manier van kijken is zo vaak toegepast dat het bij velen irritaties opwekt. Ook belangrijk: wissel gezichtsuitdrukkingen af.

5. Filters

Heeft u een goede foto, maar ziet u er toch nog wat bleekjes uit? Er zijn verschillende handige foto-apps waarmee u een filter kunt leggen over uw foto. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld kleuren feller maken.