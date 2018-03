Serious Request haalt weer recordbedrag van 12 miljoen euro op

De 3FM-actie Serious Request heeft dit jaar een recordbedrag van 12.302.747 euro opgebracht. Dat is vijftigduizend euro meer dan het vorige record van 2012.

Dj’s Giel Beelen, Coen Swijnenberg en Paul Rabbering zaten sinds woensdagavond opgesloten in het Glazen Huis in Leeuwarden, op een dieet van sapjes, om geld op te halen voor het bestrijden van kindersterfte door diarree. Jaarlijks gaan zo’n 800.000 kinderen dood aan de gevolgen van diarree.

Acties

De actie werd dit jaar voor de tiende keer georganiseerd. Luisteraars konden tegen betaling nummers aanvragen of organiseerden allerlei acties om geld in te zamelen.

Onder meer de Belgische zanger Stromae, de Nederlandse band Racoon en zangeres Caro Emerald traden op in Leeuwarden. Zanger Alain Clark veilde elke dag een liedje.

Enschede

De opbrengst van de jaarlijkse actie van 3FM, waarbij enkele dj’s zich een week lang opsluiten in een Glazen Huis, was in 2012 ruim twaalf miljoen euro. Dat geld was bedoeld voor babysterfte.

De actie legde de stad Enschede toen geen windeieren. De bezoekers die voor het Glazen Huis naar de stad kwamen, gaven meer uit in de plaatselijke horeca en winkels, dan ze aan het Rode Kruis gaven. Het is nog niet bekend wat het Glazen Huis Leeuwarden heeft opgeleverd.

Volgend jaar wordt de actie gehouden in Haarlem.