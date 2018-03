Sound of Music-actrice Eleanor Parker overleden (video)

In een kliniek in Palm Springs in de Amerikaanse staat Californië is maandag op 91-jarige leeftijd actrice Eleanor Parker overleden. De actrice stierf aan de complicaties van een longontsteking.

Dat melden Amerikaanse media maandag. Parker kreeg grote bekendheid door haar rol als barones Elsa Schraeder in de klassieker The Sound of Music uit 1965.

Oscar

Parker, die tot viermaal toe trouwde en zich tot het jodendom bekeerde, werd in haar leven drie keer genomineerd voor een Oscar.

Haar acteerprestaties in de televisieserie The Eleventh Hour leverden haar in 1963 een Emmy Award op. De actrice speelde in ruim 45 films.

Grootheden

Door de jaren heen werkte ze samen met talloze grootheden. In The Man With The Golden Arm uit 1955 speelde ze de vrouw van Frank Sinatra, die als voormalig drugsverslaafde clean probeerde te blijven.

De film Detective Story uit 1951, waarin ze een belangrijk geheim draagt over haar echtgenoot en politieman Kirk Douglas, leverde haar een tweede Oscarnominatie op.

Bekijk hier een scène uit Valentino (1951) met Eleanor Parker als Joan Carlisle: