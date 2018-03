Te wapen! In het kielzog van een krimpende krijgsmacht

Weekblad Elsevier schrijft al jaren over het Haagse defensiebeleid. Naast de politieke kant wordt ook de praktijk op de grond, in de lucht en op zee belicht.

Elsevier-redacteur Eric Vrijsen reisde de afgelopen tien jaar geregeld mee in het spoor van Nederlandse soldaten.

Zo achterhaalde Vrijsen hoe het eraan toegaat aan boord van een onderzeeboot in de Perzische Golf en hoe Nederlandse schepen piraten opjagen voor de kust van Afrika.

Krijgsmacht

Ook zag hij tijdens een training in Noorwegen hoe minderheden integreren in het leger. In het boek Te Wapen! zijn Vrijsens beste reportages en reconstructies over de Nederlandse krijgsmacht gebundeld.

Vrijsen volgt voor Elsevier sinds 1994 de Nederlandse politiek, defensie en het verkeer. Eerder publiceerde hij bij Elsevier Boeken Crash, Vliegtuigongelukken en hoe u ze overleeft.

Bestellen

Te wapen! telt 214 pagina’s en kost 14,95 euro. Het boek kan online worden besteld of (tijdens kantooruren) via telefoonnummer 0314-358.358.