Toekomst Gergiev-festival onzeker wegens ‘anti-homouitspraken’

De gemeente Rotterdam onderzoekt deze week of de vermeende anti-homouitspraken van de Russische dirigent Valery Gergiev gevolgen moeten hebben voor de verstrekking van subsidie aan het Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival.

De gemeente zegt de kwestie uiterst serieus te nemen en de ophef in de samenleving over de uitspraken van Gergiev te begrijpen.

Krenkend

De Rotterdamse PvdA gaat nog een stap verder. Als blijkt dat Gergiev deze uitspraken inderdaad heeft gedaan, mag het festival van de socialisten niet meer zijn naam dragen.

‘Personen die fundamentele mensenrechten niet respecteren of zich krenkend uitlaten gericht op afkomst, geaardheid of levensbeschouwing,’ kunnen door het gemeentebestuur niet meer geëerd worden met een festival, laat de partij zondag weten op de website van de partij.

Kindermisbruik

De 60-jarige Gergiev ligt onder vuur in Duitsland, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië na vermeende opmerkingen over homo’s. Hij zou in een interview homoseksualiteit hebben vergeleken met kindermisbruik.

De Russische ‘anti-homowet’ zou volgens Gergiev eigenlijk zijn bedoeld om de Russische bevolking te beschermen tegen pedofilie.

Bovendien zou hij als vriend van de Russische president Vladimir Poetin de ‘anti-homowet’ in Rusland verdedigen. In juni zette Poetin zijn handtekening onder een wet die ‘homoseksuele propaganda‘ verbiedt.

Expressief

Gergiev was van 1995 tot 2008 chef-dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en staat bekend om zijn expressieve manier van dirigeren.

Om hem te eren, werd in 1995 besloten tot de oprichting van een jaarlijks festival dat zijn naam zou gaan dragen. De volgende editie van het festival staat gepland voor september.

Gergiev geeft een masterclass in Rotterdam (2003):