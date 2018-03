Topdanser krijgt celstraf voor zuuraanval op Bolsjoj-directeur

Topdanser Pavel Dmitritsjenko is veroordeeld tot zes jaar celstraf voor een zuuraanval op artistiek directeur Sergej Filin van het prestigieuze Bolsjoj-theater in Moskou. Twee medeplichtigen zijn ook schuldig bevonden.

De straf van zes jaar valt lager uit dan de eis. De openbaar aanklager eiste een celstraf van negen jaar tegen de beroemde solist.

Joeri Zaroetski voerde de daadwerkelijke aanval op Filin uit. Dmitritsjenko heeft verklaard dat hij Filin alleen een lesje wilde leren, een waarschuwing wilde geven. Zoeritski zegt dat de zuuraanval zijn eigen idee was. Hij krijgt tien jaar cel.

Rollen

De 29-jarige Dmitritsjenko wilde Filin ‘waarschuwen’ omdat de danser boos was over de wijze waarop Filin zijn vriendin Angelina Vorontsova, die ook deel uitmaakt van de balletgroep, behandelde.

Hij was het niet eens met de rollen die ze kreeg toegewezen. Dmitritsjenko had geen zuuraanval, maar meer een mishandeling voor ogen. De derde verdachte, Andrej Lipatov, was chauffeur en krijgt een celstraf van vier jaar.

Dansers van het Bolsjoj-theater staan onder grote druk om te presteren en doen er alles aan om een hoofdrol te bemachtigen. Filin werd in januari voor zijn huis aangevallen. Hij moest in Duitsland worden geopereerd om zijn gezichtsvermogen te behouden, maar is nu nagenoeg blind. Filin heeft al 23 operaties moeten ondergaan.