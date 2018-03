Twee kunststukken Damien Hirst uit Londense galerie gestolen

Uit een galerie in Londen zijn twee gesigneerde kunstwerken van de Britse kunstenaar Damien Hirst ontvreemd. Het gaat om stukken met een gezamenlijke waarde van ongeveer 40.000 euro.

Dat heeft de politie in Londen bekendgemaakt, meldt de Britse omroep BBC.

Gekleurde stippen

De stukken werden maandagochtend vroeg meegenomen uit de Exhibitionist Gallery in Notting Hill in West-Londen. Het gaat vermoedelijk om een eenmansactie.

Volgens de politie ging het de dief precies om deze twee werken: de Pyronin Y en de Oleoylsarcosine. De stukken worden gekenmerkt door gekleurde stippen tegen een witte achtergrond. Vermoedelijk heeft de kunstrover maandagochtend de stukken gewoon in een auto geladen en is hij weggereden. De politie roept getuigen op zich te melden.

Nederlander van het jaar

Geconserveerde dieren

Damien Hirst kreeg bekendheid als een van de Young British Artists. Bij het grote publiek werd hij bekend toen hij geconserveerde dieren tot kunstwerk maakte. Zo gebruikte hij onder meer een haai en een schaap.

Rijksmuseum-directeur Wim Pijbes, door Elsevier uitgeroepen tot Nederlander van het Jaar 2013, haalde een met duizenden diamanten ingelegde platina schedel van Hirst in 2008 naar Nederland. Het werk is een platina afgietsel van de schedel van een 35-jarige man uit de achttiende eeuw. Een groep investeerders kocht de schedel voor 62,7 miljoen euro. Nooit eerder werd er zo veel geld betaald voor het werk van een levende kunstenaar.