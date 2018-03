Uitzendrechten kwalificatieduels Oranje weer naar Publieke Omroep

De kwalificatieduels van het Nederlands elftal voor het EK 2016 en het WK 2018 zijn de komende jaren weer bij de NOS te zien. De omroep was bij rechtenuitbater CAA (UEFA) de hoogste bieder voor de uitzendrechten.

Dat heeft de NOS donderdag bekendgemaakt.

Belangrijke slag

De omroep spreekt van ‘een belangrijke slag op het gebied van voetbalrechten’. NOS-directeur Jan de Jong: ‘Dit is een belangrijk contract voor de afdeling sport, geweldig voor de NOS en onmisbaar voor de publieke omroep. Mede hierdoor blijft de publieke omroep ook echt van en voor iedereen.’

De aankoop van de NOS betekent een nieuwe tegenvaller voor SBS. Het mediabedrijf van John de Mol en Sanoma had de afgelopen twaalf jaar de rechten in handen.

Volgens Elsevier

Servaas van der Laan: Miljoenen voor voetbal maken noodkreet Publieke Omroep ongeloofwaardig

Vele miljoenen

Een woordvoerder laat weten dat SBS ook deze keer weer heeft geboden op de rechten, maar dat de NOS het bod moet hebben overtroffen. ‘Ik weet wat wij geboden hebben, ze moeten diep in de buidel hebben getast,’ laat hij weten.

Over de hoogte van de bedragen worden nooit uitspraken gedaan, maar zeker is dat het hier gaat om vele miljoenen publiek geld dat aan de voetbalwedstrijden wordt uitgegeven.

Bezuinigingen?

SBS zegt dan ook benieuwd te zijn of de NOS ook op de rechten voor de Eredivisiesamenvattingen (FOX Sports) en de Champions League-wedstrijden (UEFA) gaat bieden.

In de persverklaring van de NOS staat dat de omroep ook aan deze tenders mee zal doen. ‘Nu gaan we proberen de Eredivisie of UEFA Champions League binnen te halen.’ Waar de door bezuinigingen ‘geteisterde’ omroep de miljoenen precies vandaan haalt, is onduidelijk. De NOS was donderdag niet bereikbaar voor commentaar. De afdeling woordvoering was ‘een middagje vrij’.