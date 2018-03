Vijf musea die het bezoekersaantal flink zagen stijgen

Veel musea in Nederland hebben dit jaar, ondanks de bezuinigingen van overheidswege, een uitstekend jaar gehad. Zij konden om uiteenlopende redenen flink meer bezoekers verwelkomen.

Elsevier.nl zet vijf goedlopende musea op een rij. Hoeveel bezoekers kwamen over de vloer en waarom trokken de culturele instellingen zoveel belangstellenden?

1. Het Rijksmuseum

Door de enorme publiciteit rond de heropening van het Rijksmuseum in Amsterdam in april wist een recordaantal van 2.200.000 bezoekers de weg naar het museum te vinden. Dat is ruim een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Het Rijksmuseum kreeg lovende kritieken uit binnen- en buitenland.

De redactie van weekblad Elsevier benoemde directeur Wim Pijbes, mede vanwege de grootse opening en de hoge bezoekersaantallen eerder deze maand tot Nederlander van het Jaar.

2. Het Stedelijk Museum

Ook het Stedelijk Museum dat op een steenworp afstand van het Rijksmuseum ligt, zag het bezoekersaantal dit jaar fors stijgen. In september 2012 opende het museum na een jarenlange verbouwing de deuren.

In het jaar dat op de heropening volgde, kwamen 700.000 bezoekers naar het Stedelijk Museum. Dat is een verdubbeling. De kunstliefhebbers kwamen onder meer af op exposities van het werk van Mike Kelley en Aernout Mik.

3. De Nieuwe Kerk

De inhuldiging van koning Willem-Alexander die op 30 april plaatshad in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, had grote invloed op het stijgende bezoekersaantal van de kerk, waar normaal gesproken exposities zijn met kunstvoorwerpen afkomstig van verschillende culturen.

244.400 personen namen de moeite om een bezoek te brengen aan de Nieuwe Kerk. Dat aantal is een stijging van 25 procent ten opzichte van vorig jaar.

4. Paleis het Loo

Het voormalige koninklijke paleis, gelegen aan de rand van Apeldoorn, en nu een Nederlands UNESCO-monument, profiteerde van de troonswisseling. Het museum kende een groei van 64 procent.

Momenteel is het paleis omgedoopt tot ‘Winterpaleis‘. In een van de zalen staat het Troonswisselingsdiner centraal, waarbij de tafel wordt gedekt met tafelzilver van koning Willem I en serviezen van de koninginnen Wilhelmina en Juliana.

5. Museum Boijmans van Beuningen

Museum Boijmans van Beuningen trok dit jaar 300.000 bezoekers. Dat is een stijging van 20 procent ten opzichte van vorig jaar. Vooral de tentoonstelling van schilder Oskar Kokoschka, de Van Eyck-expositie en de tentoonstelling Hand Made brachten veel kunstliefhebbers op het idee om een bezoek aan het Rotterdamse museum te brengen.