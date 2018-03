Wie wordt de Nederlander van het Jaar 2013?

Voor de tiende keer kiest weekblad Elsevier de Nederlander van het Jaar. Wie heeft als geen ander zijn of haar stempel op het jaar gedrukt?

In het komende nummer van Elsevier wordt de Nederlander van het Jaar bekendgemaakt.

Beatrix

Voor het kiezen van de Nederlander van het Jaar heeft Elsevier zich laten inspireren door het Amerikaanse weekblad Time, dat sinds 1927 iemand tot Man en later Person of the Year uitroept. De laatste Person of the Year was de Amerikaanse president Barack Obama.

Elsevier verkoos vorig jaar toenmalig koningin Beatrix tot Nederlander van het Jaar. Ondanks dat 2012 een jaar was van verlies en vernedering voor Beatrix, voltooide zij haar ‘volkomen koningschap’ rimpelloos.

Lezers

Bij de verkiezing van de Nederlander van het Jaar zijn suggesties van lezers welkom, maar de redactie van Elsevier bepaalt de keus.

De andere voorgangers voor de Nederlander van het Jaar 2013 zijn: Ayaan Hirsi Ali (2004), Rijkman Groenink (2005), de soldaat in Uruzgan (2006), Joop van den Ende (2007), Wouter Bos (2008), Linda de Mol (2009), de politicus (2010) en Mark Rutte (2011).