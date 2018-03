Bezoeker Groninger Museum loopt enorme vaas omver

Een bezoeker van het Groninger Museum heeft zondag een vaas van de Spaanse kunstenaar Jaime Hayon omgestoten. Het kunstwerk van meer dan een meter hoog viel met veel kabaal op de marmeren vloer uiteen.

Dat meldt een woordvoerder van het museum in Groningen.

Lijm

Het ongeluk had plaats toen de man foto’s maakte in het door Hayon vormgegeven informatiecentrum. Om een beter plaatje te kunnen schieten, liep hij achterwaarts en stootte tegen de vaas aan, die daarop van de verhoging viel. De kapotte vaas is niet meer te redden, ook niet met lijm, zegt de woordvoerder.

Het museum zoekt nog uit of de schade kan worden verhaald op de verzekering. Hoeveel de vaas waard is, is niet bekend. Het Groninger Museum gaat Hayon, een met prijzen gelauwerde ontwerper, vragen om een nieuwe vaas te maken.