Dj’s en André Rieu stuwen Nederlandse muziekexport

De export van Nederlandse muziek is in 2012 voor het achtste achtereenvolgende jaar gestegen. Vooral dancemuziek en André Rieu stuwen Nederland steeds verder als het gaat om muziekexport.

Uit cijfers van Buma Cultuur blijkt zaterdag dat de muziekexport in 2012 rond de 130 miljoen euro bedroeg, een stijging van 31 procent ten opzichte van 2011 en een verdubbeling ten opzichte van 2009.

Dance

Van het bedrag komt 80 procent voor rekening van optredens van Nederlandse artiesten in het buitenland. Vooral de Nederlandse dj’s als Tiësto, Armin van Buuren en Afrojack doen het goed.

DJ R3Hab trad met 192 keer het vaakst op in het buitenland, maar Van Buuren bracht met 108 optredens het meeste geld in het laatje. Het aantal dance-optredens is vanaf 2009 explosief gestegen door het openbreken van de Noord-Amerikaanse markt.

Ziekte

Violist en orkestleider André Rieu scoorde hoog in de categorie populair-klassiek, ondanks dat hij wegens ziekte enkele optredens moest afzeggen.

In 2012 waren 950 Nederlandse acts in het buitenland actief, 229 meer dan het jaar ervoor. De Nederlanders traden vooral op in de Verenigde Staten, Duitsland en Spanje.