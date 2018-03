Druk Arabische landen: expositie over Israël afgeblazen

UNESCO, een organisatie van de Verenigde Naties (VN), heeft een tentoonstelling over ‘de 3.500 jaar oude relatie van het Joodse volk met het heilige land’ op het laatste moment afgelast.

De UNESCO, die zich bezighoudt met onder meer cultuur en onderwijs, doet dat na druk van tweeëntwintig Arabische landen.

Waarschuwing

Die waarschuwden dat de vertoning van dertig panelen in het hoofdkwartier van de organisatie in Parijs het vredesoverleg van Israël en de Palestijnen mogelijk in de war kan schoppen.

Panelen

Op de panelen wordt de geschiedenis van de Joden in relatie tot Israël afgebeeld, van Abraham – die in de Tenach wordt gezien als de aartsvader van het volk Israël – tot heden. Het Arabische protest kreeg pas vorm nadat de panelen in Parijs waren gearriveerd.

De VN-organisatie is gezwicht voor die druk en zegt nu ook dat de besprekingen niet in gevaar mogen komen. De tentoonstelling is ‘opgeschort’. Of er op een later moment een vervolg komt, is nog niet bekend.

Schande

Israël en de Verenigde Staten zijn woedend over het stopzetten van de expositie. Volgens de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is de tentoonstelling gebaseerd op feiten. ‘De waarheid kan nooit schadelijk zijn,’ zegt hij.

De Amerikaanse VN-ambassadeur Samantha Power vindt het ‘een verkeerd besluit dat moet worden teruggedraaid’. Het Simon Wiesenthal Centrum, dat medeorganisator is, spreekt van een ‘absolute schande’. ‘De Arabieren willen niet dat de wereld weet dat de Joden een relatie van 3.500 jaar met het land van Israël hebben,’ zegt het hoofd van het centrum, rabbi Marvin Hier.

Opmerkelijke stap

Het merendeel van de Arabische landen ontkent het bestaan van de Joodse staat en onderhoudt, met uitzondering van Egypte en Jordanië, geen officiële banden met het land.

UNESCO zette in 2011 een opmerkelijke stap. Hoewel de Amerikanen dreigden de geldkraan voor de organisatie dicht te draaien, werd Palestina, na aanvraag van de Palestijnse Autoriteit, toegelaten als volwaardig lid. Daarmee was het een van de eerste grote internationale organisaties die tot erkenning van Palestina overging.