Wat in Elsevier staat, moet begrijpelijk, bondig, foutloos en aantrekkelijk zijn geformuleerd. Het doel is leeslust, geen leeslast.

Deze uitgangspunten zijn in 2004 uitgewerkt in een intern instructieboek voor de redacteuren en medewerkers van het weekblad. Op veler verzoek is van deze gids een uitgave gemaakt die door iedereen te raadplegen is.

Voor deze nieuwe druk is dit Stijlboek sterk uitgebreid en geheel herzien. Voor het gemak van de gebruiker is de inhoud alfabetisch geordend.

Bestellen

Elsevier Stijlboek telt 200 pagina’s en kost 14,95 euro. Het boek kan online worden besteld of (tijdens kantooruren) via telefoonnummer 0314-358358.