Expositie over relatie Joodse volk met Israël gaat alsnog door

Een expositie in het hoofdkwartier van UNESCO in Parijs over ‘de 3.500 jaar oude relatie van het Joodse volk met het heilige land’, die oorspronkelijk in januari zou worden geopend, zal in juni plaatshebben. .

Dat meldt de organisatie van de Verenigde Naties maandag.

Protesten

Vorige week besloot UNESCO op het laatste moment om de tentoonstelling te annuleren. Het besluit om de tentoonstelling ‘op te schorten’ zonder een nieuwe datum te prikken, volgde op protest van tweeëntwintig Arabische landen.

Die waarschuwden dat de vertoning van dertig panelen in het hoofdkwartier het vredesoverleg van Israël en de Palestijnen mogelijk in de war kon schoppen.

Verkeerd

Israël en de Verenigde Staten waren woedend over het stopzetten van de expositie. Volgens de Israëlische premier Benjamin Netanyahu was de tentoonstelling gebaseerd op feiten. ‘De waarheid kan nooit schadelijk zijn,’ zei hij.

De Amerikaanse VN-ambassadeur Samantha Power vond het ‘een verkeerd besluit dat moet worden teruggedraaid’. Het Simon Wiesenthal Centrum, dat medeorganisator is, sprak van een ‘absolute schande’.

‘De Arabieren willen niet dat de wereld weet dat de Joden een relatie van 3.500 jaar met het land van Israël hebben,’ zei het hoofd van het centrum, rabbi Marvin Hier.

Of Israël, de Verenigde Staten en het Simon Wiesenthal Centrum tevreden zijn met het nieuwe besluit, is nog onbekend.