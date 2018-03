Films en acteurs die u moet kennen voor de Oscar-uitreiking

Vandaag zijn in Los Angeles alle nominaties voor de Oscars bekend gemaakt. American Hustle en Gravity zijn de koplopers in de race, zij sleepten allebei tien nominaties in de wacht.

Elsevier.nl geeft u een overzicht van de meest genomineerde films, acteurs en actrices.

Beste Film

Na de Golden Globes werd gedacht dat dramafilm 12 Years A Slave van regisseur Steve McQueen de meeste nominaties zou krijgen. Niets is minder waar, want de misdaadkomedie American Hustle en sciencefiction-epos Gravity kregen beide een nominatie meer.

Ook Her van Spike Jonze, Dallas Buyer Club van Jean-Marc Vallée, Captain Phillips van Paul Greengrass, Nebraska van Alexander Payne en Philomena van Stephen Frears zijn genomineerd voor de prestigieuze filmprijs.

Acteurs

Naast een Oscar voor de beste film, is de Britse actrice Judi Dench genomineerd voor haar rol in de film Philomena, dit zal de zevende keer zijn dat Dench is genomineerd voor de Oscars. Ook voor Meryl Streep, die een nominatie kreeg voor de film August: Osage County, zijn de Oscars niet nieuw. De doorgewinterde actrice heeft maar liefst drie beeldjes in de prijzenkast en wordt dit jaar voor de achttiende keer genomineerd.

Onder de gelukkigen vielen verder Sandra Bullock voor haar rol in Gravity, Amy Adams van American Hustle en Cate Blanchett die een gebroken rijke vrouw speelt in de Blue Jasmine, de film van Woody Allen.

Buitenlands

De Belgische langspeelfilm van Felix van Groeningen, The Broken Circle Breakdown, gaat ook naar de Oscars voor de beste buitenlandse film. Aan de film van de Vlaamse buren zit ook een Nederlands tintje: de film is namelijk geproduceerd door de Nederlandse filmproducent Topkapi.

De Palestijnse film Omar van de Nederlands-Palestijnse regisseur Hany Abu Assad werd ook genomineerd. De film draait om liefde, vriendschap en strijd tegen de achtergrond van het Israëlisch-Palestijns conflict.

De Oscars worden dit jaar voor de 86ste keer uitgereikt. De ceremonie heeft plaats op 2 maart in Los Angeles en wordt gepresenteerd door presentatrice Ellen DeGeneres.