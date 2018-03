Gevallen kindsterren: vijf jonge sterren die de weg kwijtraakten

Justin Bieber heeft zichzelf wederom behoorlijk in de nesten gewerkt. Woensdag werd de negentienjarige zanger gearresteerd op verdenking van mishandeling van een limousine-chauffeur december vorig jaar.

Eerder deze week werd de zanger gearresteerd op verdenking van straatracen, ook viel Bieber bij een alcoholtest door de mand. Elsevier.nl zet vijf ontspoorde kindersterren op een rij.

Justin Bieber

Zijn arrestatie schoot bij veel Amerikanen in het verkeerde keelgat. Het incident was de aanleiding voor een petitie waarin de overheid wordt gevraagd om Bieber ‘te verwijderen uit de samenleving’. Inmiddels hebben meer dan 100.000 Amerikanen de petitie getekend, wat betekent dat de overheid het verzoek in behandeling moet nemen. Bieber werd op twaalfjarige leeftijd bekend door een filmpje op YouTube en groeide razendsnel uit tot een tieneridool.

Bieber is niet het enige kindsterretje dat vaker in aanraking is gekomen met justitie. Deze beroemdheden stonden ooit bekend als veelbelovende kindsterretjes, maar kregen op latere leeftijd last van de bijwerkingen van het vroege sterrendom.

Lindsay Lohan

Lohan begon haar carrière al op vroege leeftijd. Ze speelde in zestig reclamespotjes en was regelmatig te zien in soaps. Ze brak pas echt door toen met haar hoofdrol in de remake van de Disney Channel-film Parent Trap.

Ook Lohan heeft een reeks van beschuldigingen en arrestaties op haar naam. De voormalige kind-actrice is aangeklaagd voor onder meer diefstal, agressie, drugsbezit en rijden onder invloed.

Amanda Bynes

Niet alleen Lohan, maar ook televisiecomédienne Amanda Bynes heeft bewezen geen held te zijn in het verkeer. Bynes, die doorbrak met Nickelodeons The Amanda Show, moest haar rijbewijs inleveren nadat zij meerdere keren was doorgereden na een aanrijding.

Bynes werd verder gearresteerd voor roekeloos gedrag, bezit van marihuana, poging tot het manipuleren van bewijsstukken en brandstichting, waarbij ze ook haar hond overgoot met benzine.

Macaulay Culkin

Aan de acteercarrièrere van Macaulay Culkin kwam snel een eind door de aanhoudende ruzie tussen zijn ouders over de geldrechten van de films waarin hij speelde. Culkin is bekend van de kinderfilms Home Alone, Uncle Buck en Richie Rich.

In 2005 wordt Culkin in Oklahoma aangehouden wegens het bezit van marihuana. Ook had Culkin medicijnen waar hij geen recept voor had. Al jaren gaan er geruchten rond dat Culkin verslaafd is aan heroïne. De geruchtenmachine maakte al helemaal overtoeren wanneer een foto verscheen van de nu 33-jarige uitgemergelde acteur.

Britney Spears

Op elfjarige leeftijd doet Britney Spears auditie voor het Amerikaanse populaire kinderprogramma The Mickey Mouse Club en op zestienjarige leeftijd scoort Spears een megahit met het nummer Hit Me Baby One More Time.

De media-aandacht, paparazzi en persoonlijke omstandigheden van Spears eisten hun tol op haar mentale toestand. Van het kindster-imago van Spears bleef al helemaal weinig over met een gladgeschoren schedel een auto aanviel met haar paraplu. Inmiddels is de zangeres er weer helemaal bovenop.