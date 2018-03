Golden Globe voor beste dramafilm naar 12 Years a Slave

De film 12 Years a Slave won zondag in Los Angeles de Golden Globe voor beste dramafilm. American Hustle was de grote winnaar met Golden Globes in liefst drie categorieën.

De misdaadfilm kreeg de prijs voor beste musicalfilm of komedie. Amy Adams kreeg een Golden Globe voor haar hoofdrol in de film en Jennifer Lawrence voor haar bijrol.

Oplichter

12 Years a Slave gaat over een zwarte man uit New York die in de negentiende eeuw wordt ontvoerd en verkocht als slaaf. De film van regisseur Steve McQueen is in Nederland pas vanaf 20 februari te zien in de bioscoop.

American Hustle gaat over een oplichter die samen met een Britse partner wordt gedwongen te werken voor een FBI-agent in de wereld van machthebbers en maffiosi. De film draait vanaf 6 februari in Nederlandse bioscopen.

De prijs voor beste niet-Engelstalige film ging naar het Italiaanse La Grande Bellezza van Paolo Sorrentino. Eerder won de film al de European Film Award voor beste film.

Graadmeter

De Golden Globes worden gezien als belangrijke graadmeter voor de Oscars. Dat zou Leonardo DiCaprio goed uitkomen. De acteur die Jordan Belfort speelt in The Wolf of Wall Street kreeg de prijs voor beste acteur in een comedy.

Andere prijzen gingen naar Matthew McConaughey voor zijn rol in de film Dallas Buyers Club en Cate Blanchett voor de film Blue Jasmine. De Oscars worden uitgereikt op 2 maart.

Bekijk de trailer van 12 Years a Slave: