Is Blue Monday echt de meest deprimerende dag van het jaar?

De dagen zijn kort, buiten is het donker en veel van de goede voornemens zijn mislukt. De gezelligheid van december is verdwenen en van de kerstbonus is ook weinig overgebleven. Het is ‘Blue Monday’, de meest deprimerende dag van het jaar.

Op Blue Monday voelen mensen zich neerslachtig, treurig of weemoedig. Zit er een kern van waarheid in het idee achter de ongelukkigste dag van het jaar of is het een fabeltje?

Voornemens

De vader van de theorie over de laatste zondag van de volle week van januari, is de Britse psycholoog Cliff Arnall. Op het moment van publicatie, in 2005, was Arnall werkzaam bij de Universiteit van Cardiff.

In de formule zijn het weer, schulden, het maandelijkse salaris, hoe lang geleden het Kerst was, hoe goed goede voornemens worden volgehouden, de motivatie en het gevoel om actie te ondernemen belangrijke factoren.

Marketingtruc

De formule van de wetenschapper zorgde voor de nodige scepsis van deskundigen. Wat de eenheden van de variabelen waren, gaf Arnall namelijk niet aan. De formule miste een logische en wetenschappelijke basis. Ook vinden experts dat depressiviteit een complexe zaak is die niet kan worden berekend met deze formule.

De Blue Monday-formule bleek een publiciteitsstunt van het PR-bureau Porter Novelli in opdracht van reisbureau Sky Travel. Arnall zou zijn naam hebben gezet onder de formule, die reeds geschreven was door het PR-bureau. Enige tijd later distantieerde de Universiteit van Cardiff zich van hem in de Britse media.

Arnall heeft meerdere formules op zijn naam. Zo bedacht hij een formule voor de gelukkigste dag van het jaar en een formule om het perfecte lange weekend te berekenen.