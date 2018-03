Italiaanse dirigent Claudio Abbado overleden (video)

De befaamde Italiaanse dirigent Claudio Abbado is maandagmorgen op tachtigjarige leeftijd in Bologna overleden. Abbado was al geruime tijd ziek. In 2000 werd bij hem maagkanker vastgesteld.

Abbado was van 1968 tot 1986 muzikaal directeur van het operahuis La Scala in Milaan (1968-1986).

Grootheid

Verder was hij dirigent van onder meer de London Symphony Orchestra en de Berliner Symphoniker, vanaf 1989. Daar volgde hij een andere grootheid op, Herbert von Karajan.

Bij dat laatste orkest vertrok hij in 2002. Ook richtte hij eigen orkesten op: European Union Youth Orchestra, Chamber Orchestra of Europe, Mahler Jeugdorkest en Orchestra Mozart.

Uitvoeringen

Abbado stond bekend om de uitvoeringen van onder meer de opera’s van Giuseppe Verdi en Gioacchino Rossini en de symfonieën van Gustav Mahler, Johannes Brahms en Ludwig van Beethoven.

Hij kreeg vele onderscheidingen, zoals het Bundesverdienstkreuz in Duitsland en de Prijs van de Keizer van Japan. In augustus vorig jaar benoemde de Italiaanse president Giorgio Napolitano hem tot senator voor het leven.